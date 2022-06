Pallanuoto, Champions League 2022: Brescia batte Hannover 12-5 e vola in semifinale (Di giovedì 2 giugno 2022) L’AN Brescia vola in semifinale di Len Champions League 2021/2022 di Pallanuoto maschile. La formazione lombarda ha battuto con un netto 12-5 il Waspo Hannover, neo-campione di Germania, ai quarti di finale, staccando così il pass per il turno successivo. Il miglior marcatore della gara è stato Jacopo Alesiani, autore di una tripletta. Due reti invece per Christian Presciutti, Boris Vapenski e Stefano Luongo. Brescia tornerà in acqua domani, venerdì 3 giugno, alle ore 18.30 per sfidare la vincente tra Marsiglia e Novi Beograd per un posto in finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ANindi Len2021/dimaschile. La formazione lombarda ha battuto con un netto 12-5 il Waspo, neo-campione di Germania, ai quarti di finale, staccando così il pass per il turno successivo. Il miglior marcatore della gara è stato Jacopo Alesiani, autore di una tripletta. Due reti invece per Christian Presciutti, Boris Vapenski e Stefano Luongo.tornerà in acqua domani, venerdì 3 giugno, alle ore 18.30 per sfidare la vincente tra Marsiglia e Novi Beograd per un posto in finale. SportFace.

