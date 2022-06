Pagelle Italia - Argentina | Bonucci molle | Jorginho spento Di Maria show e Messi delizia

Advertising

Gazzetta_it : Italia-Argentina, le #pagelle: Donnarumma ritrovato, 7,5. Messi è una meraviglia: 9 #italiaArgentina - Corriere : Pagelle di Italia-Argentina 0-3: Donnarumma limita i danni, Bonucci naufraga; Messi pugnala - SkySport : Italia-Argentina, le pagelle di Stefano De Grandis #SkySport #ItaliaArgentina - ParliamoDiNews : Le pagelle di Italia-Argentina - Sport - Calcio - - FcInterNewsit : InterNazionali - Le pagelle di Italia-Argentina: brilla Lautaro, Barella si tiene a galla -

Provate a togliere Verratti, Berardi, Chiesa, Chiellini, Spinazzola (appena rientrato) e persino il discusso Immobile: cosa resta del calcio italiano C'è tanto o quasi tutto da ricostruire. La ..., Donnarumma gioie e dolori: prodezze ed errori, Donnarumma premiato nelledei giornali Donnarumma bocciato dai tifosi sui social, Donnarumma gioie e dolori: prodezze ed ...Mancini perde la finale contro Scaloni, in una gara dominata dal gruppo di Messi, in rete Lautaro. Gravina premia Chiellini, all’ultima con la Nazionale ...Per gli azzurri c'è tanto o quasi tutto da ricostruire. Dentro l'Albiceleste c’è tutto: qualità tecniche, cattiveria, organizzazione tattica ...