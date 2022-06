Our Son: Billy Porter e Luke Evans nel cast del nuovo film drammatico di Bill Oliver (Di giovedì 2 giugno 2022) Billy Porter e Luke Evans reciteranno nel film drammatico Our Son del regista Bill Oliver. Our Son, il nuovo film drammatico diretto da Bill Oliver, continua a prendere forma. È stato infatti annunciato che il cast dell'opera comprenderà anche Billy Porter e Luke Evans. Billy Porter (Pose) e Luke Evans (Nine Perfect Strangers) hanno firmato per recitare nel film drammatico Our Son, del regista Bill ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022)reciteranno nelOur Son del regista. Our Son, ildiretto da, continua a prendere forma. È stato infatti annunciato che ildell'opera comprenderà anche(Pose) e(Nine Perfect Strangers) hanno firmato per recitare nelOur Son, del regista...

