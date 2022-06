Orban ricatta la Ue e il patriarca di Mosca Kirill viene escluso dalla lista delle sanzioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Orban peggio di Salvini: ossia nella Ue un amico di Putin e della Russia che ostacola la reazione dell'Unione europea. Sotto ricatto del premier ungherese Viktor Orban, che si è opposto al via libera ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022)peggio di Salvini: ossia nella Ue un amico di Putin e della Russia che ostacola la reazione dell'Unione europea. Sotto ricatto del premier ungherese Viktor, che si è opposto al via libera ...

Advertising

fulviovassallo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - matteo2006 : Visto che #Orban capisce solo la prepotenza come il suo sodale #Putin perché non lo si ricatta smettendo di dargli… - DINOIASTEFANO81 : RT @TV2000it: #Ucraina | #2giugno #Orban (foto) blocca nuove sanzioni europee: no #Kirill nella lista nera #Ue, rabbia contro l'#Ungheri… - FiorellaPero : RT @fortnardelli: Repubblica: Sanzioni Rabbia Ue contro Orbán: 'Ci ricatta, ma andiamo avanti da soli' La difese degli interessi dei propr… -