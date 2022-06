Orban fa saltare le nuove sanzioni Ue contro Mosca Zelensky | La Russia controlla il 20% del territorio

(Di giovedì 2 giugno 2022) Mentre si va verso il quarto mese di guerra, continua lo sinterno all'Ue sulleda applicare alladi Putin che ha invaso l'Ucraina. L'ultimo stop è arrivato quando di fronte all'...

Advertising

Eposmail : RT @RItaliaN21: L’Ungheria ha posto il veto: Viktor Orban fa saltare ancora le sanzioni dell’Europa alla Russia: - silv_surf1963 : RT @La_manina__: Quando qualcuno vi racconta la storiella di Giorgia Meloni atlantista, occidentale, fieramente schierata contro Putin, ric… - pcavallo60 : RT @La_manina__: Quando qualcuno vi racconta la storiella di Giorgia Meloni atlantista, occidentale, fieramente schierata contro Putin, ric… - LSciarrini : RT @RItaliaN21: L’Ungheria ha posto il veto: Viktor Orban fa saltare ancora le sanzioni dell’Europa alla Russia: - Elisabe72328550 : RT @La_manina__: Quando qualcuno vi racconta la storiella di Giorgia Meloni atlantista, occidentale, fieramente schierata contro Putin, ric… -

la Repubblica

ha ribattuto di non essersi opposto alle nuove sanzioni. I russi avanzano ancora Nel mentre è lo stesso presidente ucraino Zelensky a confermare l'avanzata, lenta e problematica ma continua, ...L'altro problema diè il suo crescente isolamento . La guerra in Ucraina ha fattol'entente cordiale con la Polonia, capofila dello schieramento anti - Putin, mentrenon solo ... Petrolio, Budapest blocca le sanzioni: “La Ue non colpisca il patriarca Kirill" Il leader ungherese si oppone al colpire i beni del patriarca Kirill. L'esercito invasore avanza, ancora bombardamenti e vittime ...“L’uomo solo al comando” di Budapest blocca le sanzioni sul petrolio russo . Ma senza i fondi europei rischia grosso ...