Oggi in Italia 17.193 casi Covid e 79 morti (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Sono 17.193 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.391 di ieri ma soprattutto i 22.093 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 181.055 (ieri 192.108) con il tasso di positività che cala leggermente dal 9,6% al 9,5%. I decessi sono 79 (ieri 59). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.865. Le terapie intensive sono tre in più (ieri -25) con 27 ingressi giornalieri, e sono in tutto 226. Nei reparti ordinari si contano 289 pazienti in meno (ieri -243), per un totale di 4.589. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Sono 17.193 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 18.391 di ieri ma soprattutto i 22.093 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 181.055 (ieri 192.108) con il tasso di positività che cala leggermente dal 9,6% al 9,5%. I decessi sono 79 (ieri 59). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.865. Le terapie intensive sono tre in più (ieri -25) con 27 ingressi giornalieri, e sono in tutto 226. Nei reparti ordinari si contano 289 pazienti in meno (ieri -243), per un totale di 4.589. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

