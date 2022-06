Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli senza freni su Laura Freddi “L’ ho odiata tanto …” (Di giovedì 2 giugno 2022) Sonia Bruganelli conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis, in realtà è tanto altro. E’ infatti una nota produttrice e da diversi anni lavora nel mondo della televisione, ma dietro le quinte. L’abbiamo vista nei mesi scorsi al Grande fratello vip in veste di opinionista e da quel momento è stata più presente in tv. Proprio nella giornata di ieri, la moglie del noto conduttore è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e sembra che abbia affrontato diversi argomenti. Nello specifico avrebbe parlato del suo lavoro, ma anche della sua famiglia. Infine, avrebbe anche parlato del suo rapporto di amicizia con Laura Freddi, che sappiamo essere una showgirl ma anche e soprattutto l’ex fidanzata di suo marito. ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 2 giugno 2022)conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis, in realtà è. E’ infatti una nota produttrice e da diversi anni lavora nel mondo della televisione, ma dietro le quinte. L’abbiamo vista nei mesi scorsi al Grande fratello vip in veste di opinionista e da quel momento è stata più presente in tv. Proprio nella giornata di ieri, la moglie del noto conduttore è stata ospite nel salotto di Serena Bortone aè une sembra che abbia affrontato diversi argomenti. Nello specifico avrebbe parlato del suo lavoro, ma anche della sua famiglia. Infine, avrebbe anche parlato del suo rapporto di amicizia con, che sappiamo essere una showgirl ma anche e soprattutto l’ex fidanzata di suo marito. ...

