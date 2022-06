Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli: “Mia figlia ha un enorme problema cardiaco, l’intervento le ha causato danni motori. Sono incazzatissima, è malasanità” (Di giovedì 2 giugno 2022) «La verità? È che Sono incazzatissima per come Sono andate le cose». È una Sonia Bruganelli senza filtri quella che ieri è tornata a parlare della malattia della figlia Silvia, avuta con il marito Paolo Bonolis. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è raccontata senza filtri e senza ipocrisie, parlando anche di come i problemi di salute della primogenita abbiano cambiato la loro vita – ha confessato tra le altre cose di aver sofferto di depressione – oltre che i rapporti con gli altri due figli, Davide, 18, e Adele, 13. Sonia Bruganelli E MALATTIA DELLA figlia SILVIA – Proprio pochi giorni fa, Sonia Bruganelli aveva postato sui social ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) «La verità? È cheper comeandate le cose». È unasenza filtri quella che ieri è tornata a parlare della malattia dellaSilvia, avuta con il marito Paolo Bonolis. Ospite di Serena Bortone aè un, si è raccontata senza filtri e senza ipocrisie, parlando anche di come i problemi di salute della primogenita abbiano cambiato la loro vita – ha confessato tra le altre cose di aver sofferto di depressione – oltre che i rapporti con gli altri due figli, Davide, 18, e Adele, 13.E MALATTIA DELLASILVIA – Proprio pochi giorni fa,aveva postato sui social ...

Advertising

MovengoAnchio : RT @Misurelli77: Quelli che oggi criticano l'#educazionesessuale nelle scuole, ieri chiamavano le cene di Zu'Silvio Berlusconi eleganti. No… - Mis_Strozzo : Ad oggi, questa è la prima apparizione di carri armati polacchi T-72M1 nella zona di fronte, mentre ci sono prove c… - zuppadipapero : Tra l'altro voglia incredibile di prendermi a cazzotti ma oggi non sarò mai da solo quindi la cosa diventa anche complicata - Presidente_SP : RT @Misurelli77: Quelli che oggi criticano l'#educazionesessuale nelle scuole, ieri chiamavano le cene di Zu'Silvio Berlusconi eleganti. No… - pulcinella77 : RT @lucacerchione: @pulcinella77 Che non resta è un altro paio di maniche, ma dire che OGGI ha firmato con la Lazio non è vero -