Novellino: “Il Milan è stata la squadra che ha meritato di più la vittoria del campionato, vi spiego” (Di giovedì 2 giugno 2022) Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito uno stralcio delle sue parole. Un commento sullo scudetto del Milan? “Quello che posso dire è che il Milan è stata la squadra che ha meritato di più la vittoria del campionato. Credo che aldilà delle difficoltà, i rossoneri – anche come gioco – hanno meritato di vincere. I giocatori hanno sposato un progetto importante che alla fine si è rivelato vincente. La squadra ci ha messo passione, entusiasmo, determinazione e cattiveria” Quale è stato il momento decisivo per il Milan nella vittoria di questo campionato? “Ci sono delle tappe importanti e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Walterha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni diNews.it. Di seguito uno stralcio delle sue parole. Un commento sullo scudetto del? “Quello che posso dire è che illache hadi più ladel. Credo che aldilà delle difficoltà, i rossoneri – anche come gioco – hannodi vincere. I giocatori hanno sposato un progetto importante che alla fine si è rivelato vincente. Laci ha messo passione, entusiasmo, determinazione e cattiveria” Quale è stato il momento decisivo per ilnelladi questo? “Ci sono delle tappe importanti e ...

