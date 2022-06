Neymar non ci sta: frecciata all’Argentina dopo la Finalissima con l’Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) Il post partita della Finalissima tra Argentina ed Italia ha scatenato importanti polemiche che hanno coinvolto l’Albiceleste. dopo la vittoria della Coppa America, l’Argentina ha disputato ieri e vinto nettamente la Finalissima, nuova competizione che mette di fronte i campioni d’America con i campioni d’Europa. Lionel Messi e compagni hanno dato un’autentica lezione all’Italia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Il post partita dellatra Argentina ed Italia ha scatenato importanti polemiche che hanno coinvolto l’Albiceleste.la vittoria della Coppa America, l’Argentina ha disputato ieri e vinto nettamente la, nuova competizione che mette di fronte i campioni d’America con i campioni d’Europa. Lionel Messi e compagni hanno dato un’autentica lezione aldi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Tucoramires1 : @manuelitociri @ScoutismoRN @86_longo Ma questa é gente che appunto spaccava tutto. Pato ha dominato il Mondiale U2… - manuelitociri : @Tucoramires1 @ScoutismoRN @86_longo Secondo questo ragionamento non scopri mai gente come Neymar, Lautaro, Kakà ec… - lessgo_o : @Galassiarosson2 lol ha fatto bene di Lorenzo. rispetto prima di tutto, se vedi anche neymar l'hanno ammonito perch… - marottastoyboy : @buteobuteo84 @it_inter Alvarez dal River a 20 eh. Sono entrambi scommesse. Scamacca non ha grandissimi numeri. Cap… - peppeplaces70 : @AlfredoPedulla Capisci tu,di Maria 34 anni che ha fatto quest’anno al psg con mbappè Messi e neymar?Una mazza , i… -