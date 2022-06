Nela: ''Ostigard al Napoli? Per la panchina potrebbe essere un buon acquisto'' (Di giovedì 2 giugno 2022) Nela: "Ostigard buon acquisto per il Napoli, farei lo scambio Zielinski-Luis Alberto" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino Nela, ex difensore del Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo vinto gli Europei, ma ci sono state delle giornate complicate, siamo arrivati a vincerli con i rigori. Non so cosa sia accaduto dopo l’Europeo, perché abbiamo perso punti contro Irlanda Del Nord, Bulgaria e perso lo scontro diretto con la Macedonia. Ostigard? Se il Napoli sta cercando qualcuno per la panchina potrebbe essere un buon acquisto. potrebbe fare bene in caso di bisogno, ci sono tante Coppe e ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 giugno 2022): "per il, farei lo scambio Zielinski-Luis Alberto" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino, ex difensore del. Queste le sue parole: “Abbiamo vinto gli Europei, ma ci sono state delle giornate complicate, siamo arrivati a vincerli con i rigori. Non so cosa sia accaduto dopo l’Europeo, perché abbiamo perso punti contro Irlanda Del Nord, Bulgaria e perso lo scontro diretto con la Macedonia.? Se ilsta cercando qualcuno per launfare bene in caso di bisogno, ci sono tante Coppe e ...

