Nel mirino del Napoli: c’è l’ufficialità sul futuro di Gollini! (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Napoli è alla ricerca di un portiere, soprattutto dopo le voci che parlano di un possibile addio di David Ospina, l’estremo difensore colombiano potrebbe infatti lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Nei giorni scorsi uno dei nomi accostati al Napoli era stato quello di Pierluigi Gollini che ha ufficialmente chiuso la sua avventura al Tottenham. Il futuro prossimo di Pierluigi Gollini Era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità; Pierluigi Gollini non farà parte della rosa del Tottenham nella prossima stagione. La società londinese ha comunicato sul suo profilo Twitter che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 15 milioni dall’Atalanta. Stagione alquanto deludente per l’ex neroazzurro, sceso in campo solo 10 volte e mai utilizzato in campionato. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un portiere, soprattutto dopo le voci che parlano di un possibile addio di David Ospina, l’estremo difensore colombiano potrebbe infatti lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Nei giorni scorsi uno dei nomi accostati alera stato quello di Pierluigi Gollini che ha ufficialmente chiuso la sua avventura al Tottenham. Ilprossimo di Pierluigi Gollini Era nell’aria, adesso è arrivata; Pierluigi Gollini non farà parte della rosa del Tottenham nella prossima stagione. La società londinese ha comunicato sul suo profilo Twitter che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 15 milioni dall’Atalanta. Stagione alquanto deludente per l’ex neroazzurro, sceso in campo solo 10 volte e mai utilizzato in campionato. ...

