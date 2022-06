Nazionale, Galli: “Mentalità sbagliatissima: perché non lanciare i nostri giovani? Da anni non si vede un campione qui in Italia” (Di giovedì 2 giugno 2022) Nazionale Galli – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente FIFA. Debacle azzurra con l’Argentina… “Ieri non ho visto la partita, dunque non posso giudicarla. Da ciò che leggo sui quotidiani, non c’è stato nulla di positivo. A fine stagione, però, dico che è inutile fare certe partite. Non dico che i nostri abbiano sottovalutato l’obiettivo, ma la stagione è stata tirata e stressante, forse ieri erano a corto di energie, mancavano le gambe” Spesso si dice che a noi manchino i giovani, “In Italia la Mentalità è sbagliatissima. Da anni non si vede un campione in Italia, perché ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe, agente FIFA. Debacle azzurra con l’Argentina… “Ieri non ho visto la partita, dunque non posso giudicarla. Da ciò che leggo sui quotidiani, non c’è stato nulla di positivo. A fine stagione, però, dico che è inutile fare certe partite. Non dico che iabbiano sottovalutato l’obiettivo, ma la stagione è stata tirata e stressante, forse ieri erano a corto di energie, mancavano le gambe” Spesso si dice che a noi manchino i, “Inla. Danon siunin...

Advertising

galli_pippo : RT @Robin93572189: Oggi lutto nazionale , Siamo sotto dittatura golpe bianco , in una mattanza sanitaria olocausto e smantellamento econo… - giulio_galli : Mmm... se parla così forse #Mancini sa qualcosa che noi non sappiamo #Nazionale #Mondiali #Qatar2022 #ripescaggio - denni1327 : @Fabius40884986 Qualche altro esempio: Pruzzo non convocato da Bearzot, Tancredi vice di Galli (!!!) e Totti sempre… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: Presentata la nuova maglia dell'Italia, 4 quadranti diversi a simboleggiare i 4 mondiali vinti ?? Gli azzuri la useranno… - giulio_galli : RT @capuanogio: Giudizio sulla nuova maglia #Puma della nazionale ????? -