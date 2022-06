Nato; Stoltenberg prepara incontro con Finalndia, Svezia e Turchia per superare stallo adesione (Di giovedì 2 giugno 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato a Washington che "nei prossimi giorni" convocherà una riunione con i dirigenti di Svezia, Finlandia e Turchia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 giugno 2022) Il segretario generale della, Jens, ha annunciato a Washington che "nei prossimi giorni" convocherà una riunione con i dirigenti di, Finlandia eL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Nato; Stoltenberg prepara incontro con Finalndia, Svezia e Turchia per superare stallo adesione - AdamoLoi : Assolutamente vergognoso!! #NATO #Stoltenberg #Turchia - robertomassari : Come ha ribadito il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una conferenza stampa congiunta con il segret… - serenel14278447 : Nato: Stoltenberg prepara incontro Turchia-Svezia-Finlandia - IVALDO1962 : RT @myrosycandy: Maledetti ipocriti schifosi. E non voglio nemmeno pensare alle oscenità che saranno capaci di dire Letta o Fassino se mai… -