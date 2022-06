NATIONS LEAGUE SULLE RETI MEDIASET: APRE SPAGNA-PORTOGALLO. IL CALENDARIO (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la fine della Serie A e delle Coppe Europee torna il grande calcio internazionale SULLE RETI MEDIASET: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della terza edizione della Uefa NATIONS LEAGUE. NATIONS LEAGUE 2022: in tv su MEDIASET e in streaming In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 1 e 2 della Lega A: SPAGNA-PORTOGALLO giovedì 2 giugno, Croazia-Francia lunedì 6 giugno, Svizzera-SPAGNA giovedì 9 giugno, Svizzera-PORTOGALLO domenica 12 giugno. Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di MEDIASET Infinity e sul ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la fine della Serie A e delle Coppe Europee torna il grande calcio internazionale: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della terza edizione della Uefa2022: in tv sue in streaming In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 1 e 2 della Lega A:giovedì 2 giugno, Croazia-Francia lunedì 6 giugno, Svizzera-giovedì 9 giugno, Svizzera-domenica 12 giugno. Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma diInfinity e sul ...

