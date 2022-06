Nations League: poker Georgia, a segno Kvaratskhelia. LIVE Spagna-Portogallo 0-0: Morata contro Leao (Di giovedì 2 giugno 2022) Prosegue il programma della prima giornata di Nations League, con dieci partite in programma in questo giovedì. Si parte alle 18 con... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 giugno 2022) Prosegue il programma della prima giornata di, con dieci partite in programma in questo giovedì. Si parte alle 18 con...

Advertising

GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - EMMEESSE_ : Aiuto il girone di Nations League con Germania e Inghilterra hahaha Ci sarà da ridere - sportface2016 : #SpagnaPortogallo, i telecronisti su #Sky e #Mediaset -