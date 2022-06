Nations League: Mancini taglia 6 giocatori, ci sono anche Bernardeschi e Insigne (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Mancini commissario tecnico dell’Italia comunica la lista dei 23 giocatori che faranno parte della Nations League. Il nuovo gruppo che affronterà la competizione vedrà i tagli di sei calciatori, resta in rosso Willy Gnonto, attaccante classe 2003 di proprietà dello Zurigo e nato a Verbania. Tra i tagli di Mancini ci sono: Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti. Il commissario tecnico dell’Italia dopo la pesante sconfitta con l’Argentina, aveva fatto sapere che sarebbe cominciato un nuovo ciclo così ha preso la decisione dei tagli, anche se alcuni sono dettati da infortuni, mentre Chiellini ha lasciato definitivamente la Nazionale. Il nuovo gruppo dell’Italia che affronterà la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 giugno 2022) Robertocommissario tecnico dell’Italia comunica la lista dei 23che faranno parte della. Il nuovo gruppo che affronterà la competizione vedrà i tagli di sei calciatori, resta in rosso Willy Gnonto, attaccante classe 2003 di proprietà dello Zurigo e nato a Verbania. Tra i tagli dici, Chiellini, Emerson,, Jorginho e Verratti. Il commissario tecnico dell’Italia dopo la pesante sconfitta con l’Argentina, aveva fatto sapere che sarebbe cominciato un nuovo ciclo così ha preso la decisione dei tagli,se alcunidettati da infortuni, mentre Chiellini ha lasciato definitivamente la Nazionale. Il nuovo gruppo dell’Italia che affronterà la ...

