Nations League, le convocazioni dell’Italia: tante novità tra gli azzurri (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la pesante sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina, l’Italia è chiamata ad una pronta reazione. Pochi minuti fa il CT Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocati dell’Italia in vista delle quattro gare di Nations League. La Nazione affronterà Ungheria, Inghilterra e in due occasioni la Germania. Torneo questo, al quale gli azzurri tengono molto dopo essere arrivati ad un passo dalla finale nella scorsa edizione. Come dichiarato dall’ex tecnico dell’Inter alla vigilia della partita contro l’Albiceleste, a partire da sabato inizierà un nuovo ciclo. Sono tante infatti le novità tra i convocati. Da Gatti a Esposito, fino ad arrivare a Ricci, Cancellieri e Zerbin, Mancini inizierà a puntare su forze fresche per rifondare la Nazionale. Bernardeschi, Emerson ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la pesante sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina, l’Italia è chiamata ad una pronta reazione. Pochi minuti fa il CT Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocatiin vista delle quattro gare di. La Nazione affronterà Ungheria, Inghilterra e in due occasioni la Germania. Torneo questo, al quale glitengono molto dopo essere arrivati ad un passo dalla finale nella scorsa edizione. Come dichiarato dall’ex tecnico dell’Inter alla vigilia della partita contro l’Albiceleste, a partire da sabato inizierà un nuovo ciclo. Sonoinfatti letra i convocati. Da Gatti a Esposito, fino ad arrivare a Ricci, Cancellieri e Zerbin, Mancini inizierà a puntare su forze fresche per rifondare la Nazionale. Bernardeschi, Emerson ...

