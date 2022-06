Nations League 2022/2023: pari tra Bulgaria e Macedonia, San Marino cede all’Estonia (Di giovedì 2 giugno 2022) La prima giornata dei gironi della Nations League 2022/2023 ha offerto i primi verdetti e le primordiali emozioni agli appassionati di calcio. Nel contesto del Gruppo 4 della nota competizione, infatti, si sono svolti alcuni match durante il tardo pomeriggio del 2 giugno. Da evidenziare il pareggio con gol tra Bulgaria e Macedonia, sul palcoscenico dell’Huvepharma Arena di Razgrad; 1-1 contraddistinto dalle reti di Despodov e Ristovski, l’uno a segno al 13? del primo tempo e l’altro al 60?, nel cuore della seconda frazione. Rigore nel recupero oltre il 90? per la Bulgaria, assegnato dall’arbitro francese Pignard, revocato però correttamente dopo un rapido controllo Var. Vittorie invece per Kosovo e Georgia, rispettivamente ai danni di Cipro (0-2) e Gibilterra (0-4); ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) La prima giornata dei gironi dellaha offerto i primi verdetti e le primordiali emozioni agli appassionati di calcio. Nel contesto del Gruppo 4 della nota competizione, infatti, si sono svolti alcuni match durante il tardo pomeriggio del 2 giugno. Da evidenziare il pareggio con gol tra, sul palcoscenico dell’Huvepharma Arena di Razgrad; 1-1 contraddistinto dalle reti di Despodov e Ristovski, l’uno a segno al 13? del primo tempo e l’altro al 60?, nel cuore della seconda frazione. Rigore nel recupero oltre il 90? per la, assegnato dall’arbitro francese Pignard, revocato però correttamente dopo un rapido controllo Var. Vittorie invece per Kosovo e Georgia, rispettivamente ai danni di Cipro (0-2) e Gibilterra (0-4); ...

Advertising

GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - News24_it : Georgia - Gibilterra: 4-0 Uefa Nations League 2022. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport - News24_it : Bulgaria - Macedonia: 1-1 Uefa Nations League 2022. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport -