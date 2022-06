Nations League 2022/2023, Italia-Germania diretta dal serbo Jovanovic (Di giovedì 2 giugno 2022) La Uefa ha reso note le designazioni per i prossimi impegni di Nations League. Sarà il serbo Srdjan Jovanovic il direttore di gara della sfida di sabato sera tra Italia e Germania a Bologna, valida per la Lega A. Assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Momcilo Markovic. VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, assistente VAR Marcin Borkowski. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) La Uefa ha reso note le designazioni per i prossimi impegni di. Sarà ilSrdjanil direttore di gara della sfida di sabato sera traa Bologna, valida per la Lega A. Assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Momcilo Markovic. VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, assistente VAR Marcin Borkowski. SportFace.

