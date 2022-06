Nations League 2022/2023: ancora un pareggio tra Spagna e Portogallo, ko la Serbia degli “italiani” (Di giovedì 2 giugno 2022) Botta e risposta tra Spagna e Portogallo nell’esordio di Nations League 2022/2023 nella sfida più interessante della serata. Così come nelle precedenti quattro sfide, il derby iberico si chiude con un risultato di parità, il quinto dunque di fila. A Siviglia partita godibile anche se comunque sotto le attese, nel primo tempo Morata la sblocca con un gol da grande opportunista, mentre nella ripresa i ragazzi di Luis Enrique non riescono più a trovare brillantezza e difendono il vantaggio. Pur senza far vedere chissà cosa, i lusitani di Santos, spinti da Cristiano Ronaldo entrato soltanto nella ripresa, riacciuffano la parità grazie a Horta, entrato al posto di un per nulla in partita Leao, che firma il primo gol con la maglia della Nazionale a dieci minuti dal termine. Nello stesso ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Botta e risposta tranell’esordio dinella sfida più interessante della serata. Così come nelle precedenti quattro sfide, il derby iberico si chiude con un risultato di parità, il quinto dunque di fila. A Siviglia partita godibile anche se comunque sotto le attese, nel primo tempo Morata la sblocca con un gol da grande opportunista, mentre nella ripresa i ragazzi di Luis Enrique non riescono più a trovare brillantezza e difendono il vantaggio. Pur senza far vedere chissà cosa, i lusitani di Santos, spinti da Cristiano Ronaldo entrato soltanto nella ripresa, riacciuffano la parità grazie a Horta, entrato al posto di un per nulla in partita Leao, che firma il primo gol con la maglia della Nazionale a dieci minuti dal termine. Nello stesso ...

