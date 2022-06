Nasce Ricostruzione Nazionale | “In Italia non esiste più politica | noi partito antisistema”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Oggi nella capitale, all’Hotel dei Congressi all’Eur, è stato inaugurato il. Questo nuovo soggetto politico non si dà etichette, ma i suoi princìpi informatori sono di chiara matrice identitaria e sovranista. Tra i relatori intervenuti alla conferenza, figuravano anche Luca Locci, segretario dele candidato sindaco alla Spezia «oltre la destra e la sinistra», Paolo Gibilisco, promotore dell’appello dei 300 docenti universitari contro il green pass, Giuliano Lancioni, professore di lingua e letteratura araba a Roma Tre, Pier Paolo Dal Monte, chirurgo, firma del Fatto Quotidiano e coautore del libro Immunità di legge contro l’obbligo vaccinale, e Maria Micaela Bartolucci di Frontiere: laboratorio per la demondializzazione. Contro il mondialismo e il Grande ...

