Nasce Oriana Homel: una nuova categoria nel mondo del turismo (Di giovedì 2 giugno 2022) Un'idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all'... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Un'idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all'...

Advertising

gcacciabaudo : Non ha confini il coraggio che nasce dall’amore e per amore si realizza. Non tiene conto di alcun pericolo, non asc… -