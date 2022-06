Napoli - Siamo in pieno toto calciomercato Chi vuole diverstirsi lo può già fare

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 giugno 2022) Dal Brasile: Dries Mertens è stato proposto al Botafogo, ecco la situazione Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Dries Mertens è stato proposto al Botafogo. Il belga, in scadenza di contratto il 30 giugno con il, non ha ancora definito un accordo con il. Si tratterebbe più di un'idea di alcuni intermediari ed operatori di mercato, che di un interesse diretto del club. L'obiettivo principale del Botafogo è Zahavi, che ha da poso lasciato il PSV. Nel caso non dovesse andare in porto questa trattativa, Mertens potrebbe diventare una pista calda. Scotto: "Trae Ospina la trattativa per il rinnovo non si è mai conclusa" "Come anticipato il giorno in cui il procuratore annunciò l'addio, tra ile Ospina la trattativa per il rinnovo non si è mai interrotta. Il portiere ha ...