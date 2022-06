Napoli, per Ostigard distanza sulle cifre con il Brighton: i dettagli (Di giovedì 2 giugno 2022) Napoli Ostigard – Il Napoli, indipendentemente dal futuro di Koulibaly, ha la necessità numericamente di trovare il quarto difensore dopo il mancato riscatto di Tuanzebe. Uno dei profili che piace molto alla dirigenza partenopea è Leo Ostigard. Il difensore di proprietà del Brighton, ha disputato una buona stagione nel prestito secco al Genoa, nonostante la retrocessione. Stando a quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe presentato un’offerta di 3 milioni di uro al Brighton. D’altro canto gli inglesi chiedono una cifra tra i 10 e i 12 di milioni di euro, decisamente più alta rispetto alla prima proposta degli azzurri. Il Genoa resta sullo sfondo e prova a capire se ci possano essere possibilità di averlo nonostante la Serie B. La società rossoblu è in stretto ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022)– Il, indipendentemente dal futuro di Koulibaly, ha la necessità numericamente di trovare il quarto difensore dopo il mancato riscatto di Tuanzebe. Uno dei profili che piace molto alla dirigenza partenopea è Leo. Il difensore di proprietà del, ha disputato una buona stagione nel prestito secco al Genoa, nonostante la retrocessione. Stando a quanto riportato da Repubblica, ilavrebbe presentato un’offerta di 3 milioni di uro al. D’altro canto gli inglesi chiedono una cifra tra i 10 e i 12 di milioni di euro, decisamente più alta rispetto alla prima proposta degli azzurri. Il Genoa resta sullo sfondo e prova a capire se ci possano essere possibilità di averlo nonostante la Serie B. La società rossoblu è in stretto ...

