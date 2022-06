Napoli, omicidio ad Afragola: 38enne ai domiciliari ucciso nella sua abitazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Carabinieri Napoli, 2 giugno 2022 - Un uomo di 38 anni è stato ucciso ad Afragola (Napoli) all'ingresso della sua abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari per rapina. Ieri sera 1 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Carabinieri, 2 giugno 2022 - Un uomo di 38 anni è statoad) all'ingresso della sua, dove era sottoposto agli arrestiper rapina. Ieri sera 1 ...

