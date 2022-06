Napoli Mertens, il belga ha avuto contatti con il Botafogo (Di giovedì 2 giugno 2022) Non ha ancora firmato con il Napoli il rinnovo, ma dal Brasile sono certi che il belga possa aver avuto un contatto con il Botafogo Dal Brasile sta rimbalzando con insistenza la voce di un possibile contatto tra Mertens e il Botafogo. L’attaccante belga, che ancora non ha rinnovato con il Napoli, è uno dei nomi della squadra brasiliana per rilanciarsi e tornare ai vertici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Non ha ancora firmato con ilil rinnovo, ma dal Brasile sono certi che ilpossa averun contatto con ilDal Brasile sta rimbalzando con insistenza la voce di un possibile contatto trae il. L’attaccante, che ancora non ha rinnovato con il, è uno dei nomi della squadra brasiliana per rilanciarsi e tornare ai vertici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

