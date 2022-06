Napoli affondo per Leo Ostigard | accordo raggiunto col Brighton | cifre e ingaggio

Advertising

infoitsport : Ositgard al Napoli, c'è il sì di Spalletti. Repubblica: ''Giuntoli tenta l'affondo pere chiudere'' - napolipiucom : 'Napoli affondo per Ostigard, accordo vicinissimo' #calciomercatonapoli #napoli #Ostigard #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Ostigard al Napoli, c'è il sì di Spalletti. Repubblica: 'Giuntoli tenta l'affondo pere chiudere' #Napoli… - juornoit : #Juorno #Riscossione a #Napoli, duro affondo dell' Avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori - paolochiariello : #Juorno #Riscossione a #Napoli, duro affondo dell' Avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori -

E non solo: l'allenatore Luciano Spalletti 'ha dato il suo placet all'arrivo del calciatore e nelle prossime ore iltenterà l'' . Tutte le news sul calciomercatoe sul...Con ilc'è stata una prima chiacchierata per Adam Ounas, ala algerina che con Spalletti ha ... A quel punto, il Monza potrebbe provare l': già la scorsa estate c'era stato un tentativo, ma ...Aurelio De Laurentiis lunedì scorso è stato chiaro quando ha spiegato la questione relativa al rinnovo di David Ospina.Ma ci sarebbero delle novità come racconta l'edizione online di Repubblica. Napoli su Ostigard. Ostigard nella stagione appena conclusa ha giocato per sei mesi in prestito al Genoa, e secondo il quoti ...