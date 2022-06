Napoli | ADL ha presentato un' offerta ufficiale per il rinnovo di Koulibaly | queste le cifre

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 giugno 2022) De Laurentiis ha offerto 4 milioni a stagione pronti a diventare con bonus facilmente raggiungibili 4.5 milioni per un prolungamento del contratto di almeno altri due anni oltre all’annata che inizierà il prossimo agosto Riporta calciomercato.it che il futuro di Kalidouresta al centro dell’attenzione: della società e tifosi del, ma non solo. Come è noto, in centrale senegalese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023: sono diverse le squadre italiane (Inter e Roma incluse), come vi abbiamo raccontato, che hanno preso informazioni. Su tutte la Juventus alla ricerca di un centrale di grande livello per il post Chiellini. Il Barcellona ed il PSG sono destinazioni importanti e non da escludere. Un dato resta certo: al momento, non ci sono offerte o trattative avviate in corso per la gestione dida parte ...