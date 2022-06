Musk e il lavoro di gruppo (Di giovedì 2 giugno 2022) Senz’altro sbaglio io, ma la Tesla continua a farmi un effetto da Giulietta GT e pantaloni zampa da elefante, quando sembrava l’ultima frontiera del tamarrismo e invece era solo Pasolini a Sabaudia. E anche la smania di comprare Twitter, e di portarci Trump con l’incoscienza con cui i ragazzini rimettono il compagno stronzo nelle chat, davvero non so. Però bisogna ammettere che Elon Musk, nel suo egotico talento bizzarro, possiede tratti in grado di trasformare il più futurista degli imprenditori in un industriale novecentesco, anzi in un conservatore d’altri tempi. Che detesti il wokism e si preoccupi della denatalità italiana, è noto ma non è il punto. Invece ieri ha spedito ai suoi dipendenti di Tesla una sorta di proclama, o di ultimatum: “Il lavoro da remoto non è più accettato”. E dunque: “Tutti quelli che intendono lavorare da remoto devono ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Senz’altro sbaglio io, ma la Tesla continua a farmi un effetto da Giulietta GT e pantaloni zampa da elefante, quando sembrava l’ultima frontiera del tamarrismo e invece era solo Pasolini a Sabaudia. E anche la smania di comprare Twitter, e di portarci Trump con l’incoscienza con cui i ragazzini rimettono il compagno stronzo nelle chat, davvero non so. Però bisogna ammettere che Elon, nel suo egotico talento bizzarro, possiede tratti in grado di trasformare il più futurista degli imprenditori in un industriale novecentesco, anzi in un conservatore d’altri tempi. Che detesti il wokism e si preoccupi della denatalità italiana, è noto ma non è il punto. Invece ieri ha spedito ai suoi dipendenti di Tesla una sorta di proclama, o di ultimatum: “Ilda remoto non è più accettato”. E dunque: “Tutti quelli che intendono lavorare da remoto devono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - Agenzia_Italia : In una mail inviata ai manager di #Tesla l'imprenditore ha sottolineato che 'chiunque desideri svolgere un lavoro a… - infoiteconomia : Elon Musk contro lo smart working: «Il lavoro da remoto non è più accettabile» - infoiteconomia : Elon Musk contro smartworking/ 'Potrei stare con modelle nude ma sono qui a lavoro' -