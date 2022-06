Muore sotto il treno sulla Genova - La Spezia - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 2 giugno 2022) Polfer La Un uomo di 48 anni, nato a Milano, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un Intercity alla stazione di Camogli , nel Levante genovese. La circolazione ferroviaria sulla ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Polfer La Un uomo di 48 anni, nato a Milano, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un Intercity alla stazione di Camogli , nel Levante genovese. La circolazione ferroviaria...

Muore sotto il treno sulla Genova-La Spezia

La Spezia, 2 giugno 2022 - Un uomo di 48 anni, nato a Milano, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un Intercity alla stazione di Camogli, nel Levante genovese. La circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia ha subito ritardi.