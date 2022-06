MotoGP | Francesco Bagnaia può essere l’anti-Quartararo Il Montmelò sarà un’esame di maturità per Pecco

(Di giovedì 2 giugno 2022) Lanon si ferma, trasferendosi dal Mugello al, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Catalogna. Si tratterà di una gara particolarmente interessante perché, finalmente, i valori appaiono definiti. Infatti il GP d’Italia disputato domenica 29 maggio sembrerebbe aver delineato in maniera piuttosto chiara la situazione al vertice della classe regina. Si cercano, quindi, conferme. Il grande favorito per vincere il titolo 2022 è Fabio. Lui, di sicuro, rifiuterebbe tale investitura, conscio di come la sua Yamaha abbia qualcosa in meno della Ducati. Cionondimeno è indubbio come il francese compensi con il suo talento ciò che manca alla sua moto. Il secondo posto del Mugello è da standing ovation, perché ottenere un risultato del genere su una pista oltremodo sfavorevole alla Casa di Iwata, spremendo ogni ...

Advertising

Muhammad_MARG : @MotoGP Fabio Quartararo Francesco Bagnaia Jack Miller - MaurinBaptiste3 : @MotoGP ??FABIO QUARTARARO ???? ??FRANCESCO BAGNAIA ???? ?? ALEX ESPARGARO ???? - GeneralNova2 : Francesco Bagnaia #MotoGP - MotorcycleSp : Dopo due vittorie nelle ultime tre gare, Francesco Bagnaia entra nel MotoGP di Catalunya al quarto p... #MotoGP… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia è già riuscito a mettersi davanti al collega Ducati Jack Miller nel Campionato del... #MotoGP… -

Il primo successo di Ducati inarrivò proprio qui con Loris Capirossi nel 2003, anno di ...Bagnaia : ' Sono contento di tornare in sella alla mia Desmosedici GP dopo la bellissima ...... che si è svolta allo stadio Renzo Barbera, su invito del coordinatoreStassi, anche il ... fabio quartararo · maglia palermo ·· palermo calcioUn Gran Premio 2022 che è ricco di temi, a partire dalla MotoGP. MotoGP Si arriva da un Gran Premio d’Italia che ha replicato quanto successo in Spagna nella sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio ...Nessuna pausa in programma, si prosegue sulla scia dell'entusiasmo tutto italiano: dal Mugello ci si sposta in Catalogna per vivere l'omonimo Gran Premio di MotoGP, in programma in questo fine settima ...