MotoGP, Francesco Bagnaia: “Dovremo cercare aderenza in pista, l’obiettivo è replicare il Mugello” (Di giovedì 2 giugno 2022) Francesco Bagnaia dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, con la chiara intenzione di trovare la giusta continuità a livello di risultati. Sul celebre tracciato del Montmelò, il portacolori del team Ducati Factory avrà in mente un solo e chiaro obiettivo: realizzare il bis di quanto messo in scena al Mugello, mettendo ufficialmente alle spalle la caduta di Le Mans, “Pecco”, infatti, sa che gli “zero” realizzati in questa stagione non gli permetteranno più di compiere ulteriori errori e, di conseguenza, se vorrà davvero lottare per il titolo, dovrà aprire una serie importante di risultati. Si pensava che il ducatista si fosse “sbloccato” dopo il successo di Jerez de la Frontera, ma lo stop del Gran Premio di Francia lo ha ufficialmente messo spalle al ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale2022, con la chiara intenzione di trovare la giusta continuità a livello di risultati. Sul celebre tracciato del Montmelò, il portacolori del team Ducati Factory avrà in mente un solo e chiaro obiettivo: realizzare il bis di quanto messo in scena al, mettendo ufficialmente alle spalle la caduta di Le Mans, “Pecco”, infatti, sa che gli “zero” realizzati in questa stagione non gli permetteranno più di compiere ulteriori errori e, di conseguenza, se vorrà davvero lottare per il titolo, dovrà aprire una serie importante di risultati. Si pensava che il ducatista si fosse “sbloccato” dopo il successo di Jerez de la Frontera, ma lo stop del Gran Premio di Francia lo ha ufficialmente messo spalle al ...

