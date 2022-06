MotoGP, Fabio Quartararo: “Il rinnovo? La Yamaha mi ha dato garanzie. Domenica voglio vincere al Montmelò” (Di giovedì 2 giugno 2022) Fabio Quartararo si presenta carico e concentrato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Montmelò, tappa imprescindibile del calendario della classe regina, il campione del mondo in carica cercherà di proseguire sul trend intrapreso nelle ultime uscite, per confermare la sua candidatura al bis iridato, dopo aver ufficializzato anche il suo rinnovo con la Casa di Iwata per i prossimi 2 anni. Il portacolori del team Yamaha Factory, per tornare alla pista, comanda la graduatoria generale della top class nonostante una M1 che paga dazio nei confronti dei rivali a livello di potenza del motore ma, come si è visto anche al Mugello, il pilota soprannominato “El Diablo” sta estraendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)si presenta carico e concentrato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del, tappa imprescindibile del calendario della classe regina, il campione del mondo in carica cercherà di proseguire sul trend intrapreso nelle ultime uscite, per confermare la sua candidatura al bis iri, dopo aver ufficializzato anche il suocon la Casa di Iwata per i prossimi 2 anni. Il portacolori del teamFactory, per tornare alla pista, comanda la graduatoria generale della top class nonostante una M1 che paga dazio nei confronti dei rivali a livello di potenza del motore ma, come si è visto anche al Mugello, il pilota soprannominato “El Diablo” sta estraendo ...

