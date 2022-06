MotoGP | Enea Bastianini | “Non sono reduce da un buon fine settimana Non sarà semplice restare con i migliori”

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha espresso la propria opinione alla vigilia del Gran Premio di Catalogna, nona competizione dell’anno dopo una bellissima sfida al Mugello. Il romagnolo è pronto per rifarsi in quella chela seconda delle quattro gare che si svolgeranno in Spagna. Il nostro connazionale occupa al momento il terzo posto della graduatoria assoluta con 94 punti all’attivo contro i 122 del francese Fabio Quartararo (Yamaha), leader della graduatori generale. Il centauro di Ducati deve rifarsi dopo una caduta nella tappa italiana, un errore nel primo settore che ha compromesso una bella rimonta. Il 24enne nativo di Rimini ha commentato alla stampa durante l’incontro con la stampa del giovedì: “Per me il Montmelò è unaa pista, è veloce e nello stesso tempo tecnica. Non...

Advertising

AvatriMedia : @MotoGP Enea Pecco Fabio - mchlrs_ : @MotoGP Fabio Pecco Enea - noobmaster2103 : @MotoGP Fabio, enea, pecco - inayanmehra : @MotoGP ?? enea ?? quartararo ?? pecco - nur82ali : @MotoGP Fabio Pecco Enea -

Gli spagnoli in Moto3 sono i dominatori incontrastati, con ben 7 successi , lasciando ai rivali solo l'edizione del 2015 (Danny Kent, Gran Bretagna), quella del 2018 (Bastianini) e del 2020 (...... dopo rispettivamente 7 gare di Formula 1 e 8 di, in testa ci sono Max Verstappen e Fabio ...Bastianini tra l'altro, non quello scelto in inverno. Il sistema funziona globalmente, ma è ...MotoGP GP Barcellona – Vi riportiamo le statistiche ... Sete di riscatto anche per Enea Bastianini, caduto al Mugello, e per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, letteralmente scomparse dalle ...MotoGP mercato piloti Ducati – Intervenuto ... sottolineando come l’obiettivo della Casa di Borgo Panigale sia quello di confermare Enea Bastianini e Luca Marini anche per la stagione 2023 ...