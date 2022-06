Moto2, dal Mugello alla Catalogna senza pausa: la delusione del GP di casa può subito essere archiviata (Di giovedì 2 giugno 2022) Quasi nessuno avrebbe potuto immaginare un weekend negativo per i piloti azzurri, al Mugello, nella Moto2: le aspettative erano alte alla luce delle ottime prestazioni che, su tutti, Tony Arbolino e Celestino Vietti avevano accumulato nei precedenti Gran Premi. Il piazzamento sul podio era un obiettivo raggiungibile per entrambi: va indubbiamente considerato il fattore sfortuna, visto il ritiro cui è stato costretto Vietti e il piazzamento finale appena ai piedi del podio (4°) per Arbolino, ma al tempo stesso quel che è maturato durante il Gran Premio d’Italia non può non essere definito al di sotto delle aspettative. Non va fatta di tutta l’erba un fascio, perché una prestazione come quella di Mattia Pasini (in gara al Mugello per il team GASGAS, wild-card) va evidenziata in positivo: non tanto per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Quasi nessuno avrebbe potuto immaginare un weekend negativo per i piloti azzurri, al, nella: le aspettative erano alteluce delle ottime prestazioni che, su tutti, Tony Arbolino e Celestino Vietti avevano accumulato nei precedenti Gran Premi. Il piazzamento sul podio era un obiettivo raggiungibile per entrambi: va indubbiamente considerato il fattore sfortuna, visto il ritiro cui è stato costretto Vietti e il piazzamento finale appena ai piedi del podio (4°) per Arbolino, ma al tempo stesso quel che è maturato durante il Gran Premio d’Italia non può nondefinito al di sotto delle aspettative. Non va fatta di tutta l’erba un fascio, perché una prestazione come quella di Mattia Pasini (in gara alper il team GASGAS, wild-card) va evidenziata in positivo: non tanto per il ...

