Moto | Spagna; Bagnaia | importante confermarsi dopo il Mugello

(Di giovedì 2 giugno 2022) "Non ho mai fatto grandi risultati qui eppure è uno dei miei gran premi preferiti, mi piacciono la pista e la gente. Saràconfermarciquanto fatto ale migliorare ulteriormente ...

Advertising

CatelliRossella : Gp Spagna: piloti italiani a caccia del poker - Moto - ANSA - CatelliRossella : Moto: Spagna; Quartararo 'potenziale c'è, punto a vittoria' - Moto - ANSA - FormulaPassion : #MotoGP | 'Pecco' Bagnaia arriva in Spagna forte del fantastico successo ottenuto nel gara casalinga del Mugello… - zazoomblog : Moto: Spagna; Quartararo potenziale cè punto a vittoria - #Moto: #Spagna; #Quartararo - DesmoRoss : Pico d’Europa #moto #spagna #viaggiare #ducati -

"Non ho mai fatto grandi risultati qui eppure è uno dei miei gran premi preferiti, mi piacciono la pista e la gente. Sarà importante confermarci dopo quanto fatto al Mugello e migliorare ulteriormente ...Il setting dellaè praticamente lo stesso. L'unica differenza sono le gomme. Quelle che ... Soprattutto la spalla desta dello pneumatico viene stressata molto." Gli obiettivi per il GP di..."Non ho mai fatto grandi risultati qui eppure è uno dei miei gran premi preferiti, mi piacciono la pista e la gente. Sarà importante confermarci dopo quanto fatto al Mugello e migliorare ulteriormente ...'Non ho dubbi che sia io che la moto saremo competitivi qui'.MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Ogni anno venire qui è speciale, però nel corso ...