Monza, si fa sul serio per Candreva, che cerca casa a Milano (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Monza punta ad un importante mercato per rimanere in Serie A e lavora su Candreva. L'esterno intanto cerca casa Brera Il Monza fa sul serio per Antonio Candreva. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani vuole convincere l'esterno e la Sampdoria alla cessione del classe '87. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il primo colloquio con Federico Pastorello, agente di Candreva. Da questo si potrebbe passare a un tentativo più approfondito con la Sampdoria. L'esterno, sempre a quanto riporta la Rosea, starebbe cercando casa in zona Brera a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

