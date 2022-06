Monza, Galliani al lavoro per la Serie A: piomba su Wilfred Gnonto (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Monza al lavoro sul mercato per prepararsi alla prima stagione in Serie A: Adriano Galliani ci prova per il giovane Gnonto Adriano Galliani è al lavoro sul mercato in vista della prima storica stagione in Serie A del Monza. Per questo motivo sono molti i nomi accostati al club lombardo, l’ultimo è quello di Wilfred Gnonto. Classe 2003 e fresco di convocazione con la nazionale maggiore di Mancini, il giovane attaccante piemontese di origini ivoriane è allo Zurigo, con cui ha appena vinto il campionato svizzero. Il suo contratto scade nel 2023, ma come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono pochi margini per rinnovare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilalsul mercato per prepararsi alla prima stagione inA: Adrianoci prova per il giovaneAdrianoè alsul mercato in vista della prima storica stagione inA del. Per questo motivo sono molti i nomi accostati al club lombardo, l’ultimo è quello di. Classe 2003 e fresco di convocazione con la nazionale maggiore di Mancini, il giovane attaccante piemontese di origini ivoriane è allo Zurigo, con cui ha appena vinto il campionato svizzero. Il suo contratto scade nel 2023, ma come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono pochi margini per rinnovare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

