Monza | Berlusconi scatenato | non solo Andrea Belotti | doppio colpo clamoroso Il nome

Alla scadenza del suo contratto (30 giugno), Paul Pogba non sarà più un giocatore del Manchester United. Sono gli stessi Red Devils ad annunciare che l'accordo col 29enne centrocampista francese non sarà rinnovato. Si tratta del secondo addio di Pogba: arrivato all'Old Trafford a 16 anni, nel 2012 è passato alla Juventus per poi tornare nel 2016, contribuendo alla conquista di una Coppa di Lega e una Europa League sotto la guida di Mourinho. Nel 2018 la Coppa del Mondo vinta con la Francia, ora - dopo oltre 200 presenze e una serie di problemi fisici che lo hanno condizionato nell'ultima stagione - la nuova separazione dallo United. Sudi luI c'è da tempo la Juventus. L'obiettivo dei bianconeri è di costruire una squadra vincente da regalare ad Allegri, dopo la delusione quest' anno in Champions e il 4° posto in Champions. Nei prossimi giorni è previsto il secondo incontro tra il ...

