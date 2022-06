Monterosso Almo | il Gsd Almo si distingue a Floridia

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 2 giugno 2022)– La NialNizzoli dinon si ferma. E continua ad inanellare risultati degni della massima attenzione, uno dietro l’altro. E’ accaduto anche domenica scorsa con la Coppa Ascensione che, giunta alla 99esima edizione, si è disputata a, in provincia di Siracusa. In questo contesto, a fronte di un parterre di tutto rispetto presentatosi ai nastri di partenza, Marco Brancato, nella categoria Juniores, ha animato la gara quasi perfetta, riuscendo ad arrivare al secondo posto, dando prova di possedere moltissima birra in corpo, circostanza che lascia ben sperare per le prove future. Ma non solo. Ancora una volta il gioco di squadra l’ha fatta da padrone e Brancato è riuscito a favorire ...