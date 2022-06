Mondiali Qatar 2022 | l’Argentina farà il ritiro ad Abu Dhabi

(Di giovedì 2 giugno 2022)si ritirerà ad Abuper preparare il Mondialein, in programma a partire dal prossimo 21 novembre. La Federcalcio argentina (AFA) ha firmato infatti un accordo di collaborazione con l’AbuSports Council. Il contratto prevede anche delle amichevoli nel paese arabo e lo svolgimento della Supercoppa argentina nel territorio dell’emirato per quattro anni, dal 2023 al 2026. “La Federcalcio argentina diventa così la prima federazione in America Latina ad esportare un evento sportivo ad alto impatto globale nella regione del Medio Oriente“, scrive lo Sport Council in una nota ufficiale. Aiinè inserita nel gruppo C: esordirà il 22 novembre contro l’Arabia Saudita, prima di sfidare Messico (26 ...

... addirittura un 2 - 0 rifilato alla Svezia nel match valido per le qualificazioni a2022, e vittoria per 2 - 1 contro il Kosovo sempre nelle qualificazioni. Un gran periodo di forma ...' Non voglio solo che l'Ucraina si qualifichi, voglio che vada ine che vinca i. E non vorrei essere un giocatore della Scozia, perché non saprei le mie emozioni che effetto avrebbero ...GLASGOW (SCOZIA) - In gol nella vittoria per 3-1 sulla Scozia a Glasgow che vale all'Ucraina la finalissima con il Galles per la qualificazione al Mondiale qatariota, il fantasista giallo-azzurro ...