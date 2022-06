Monarchici in Italia oggi | i nostalgici del regno non sono mai scomparsi | Chi sono e a cosa ambiscono

Advertising

paolomossetti : L'Italia è situata da 70 anni in una sfera di influenza geopolitica con una lista di 'antagonisti' che un 40-50% ab… - sereelle : 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia volta pagina. Il… - paolomossetti : L'intera politica estera di PCI, MSI e monarchici, esclusi dal 'bipartitismo imperfetto' nel Dopoguerra, fece leva… - syncretic_ : @Tobias_Italia La parte del diventare monarchici la vedo dura ?? - Imperator_98 : RT @BS_ufficiale: (Pt.2) Viva l'Italia che si schiera quindi, l'Italia interventista, volontaria, sovrumana, che conquista col sangue il su… -

LatinaCorriere

Anche noi bambini fummo travolti dagli eventi e dalla rivalità che stava dividendo l'in due. ... "Sì, però ia noi ci hanno dato la pasta". Di fronte ad un argomento così forte in ..."E non era scontato che vincessero i repubblicani perché ce n'erano tanti diin giro. ... Un momento storico per loro che poterono così decidere il futuro dell'. Si arrivò a questo ... Latina, la provincia divisa a metà che preferì la Repubblica alla Monarchia Il 2 giugno 1946 gli italiani si mettono in coda davanti ai seggi. La scheda elettorale che si trovano tra le mani è semplice ...Il 2 giugno 1946 gli italiani si mettono in coda davanti ai seggi. La scheda elettorale che si trovano tra le mani è semplice ...