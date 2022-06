Milan, Scaroni: “Con coraggio verso il mercato estivo, Maldini ha parlato con Cardinale” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno. RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan“. Queste le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Sky tracciando un bilancio della stagione e non solo. Nella giornata di mercoledì 1 giugno, “Paolo Maldini ha parlato con Gerry Cardinale – ha aggiunto Scaroni -. Gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra abbia ottenuto un accordo generale“. “Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio” ha concluso il ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno. RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del“. Queste le parole di Paolo, presidente del, ai microfoni di Sky tracciando un bilancio della stagione e non solo. Nella giornata di mercoledì 1 giugno, “Paolohacon Gerry– ha aggiunto-. Gli hadei suoi progetti e mi sembra abbia ottenuto un accordo generale“. “Mi aspetto che ilaffronti questocon” ha concluso il ...

