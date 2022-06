Milan, RedBird guarda anche alla Serie A: incontro con l’ad De Siervo (Di giovedì 2 giugno 2022) La nuova proprietà del Milan, RedBird, capitanata da Gerry Cardinale, ha avuto un contatto con l'ad della Serie A Luigi De Siervo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) La nuova proprietà del, capitanata da Gerry Cardinale, ha avuto un contatto con l'ad dellaA Luigi De

Advertising

AntoVitiello : 'La priorità per #RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuit… - AntoVitiello : RedBird Capital Partners ed Elliott hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acqui… - cmdotcom : #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - Hoara421868655 : Ho capito che ancora vi rode perché purtroppo per voi il #Milan ha vinto lo scudetto, ma almeno una notizia vera ci… - serieB123 : Milan, il mercato con RedBird: il punto. Da Botman e Origi a De Ketelaere -