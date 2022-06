Milan, non solo Zaniolo: il nome del secondo fuoriclasse pronto a firmare, è tsunami rossonero (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Milan è americano 2.0. Chiusa l'era del fondo Elliott, ieri è iniziato ufficialmente il nuovo corso targato RedBird. È il terzo cambio di mano societario in 5 anni ma il primo "reale" dopo l'addio di Berlusconi. Dopo la burrascosa parentesi legata al misterioso Yonghong Li, infatti, Elliott era subentrato per riscattare le inadempienze dei cinesi. RedBird invece, private equity appassionato di sport diretto dal manager Gerry Cardinale (ex partner di Goldman Sachs), il Milan l'ha voluto davvero. Con una valutazione complessiva del club di oltre 1,3 miliardi (altissima per gli attuali parametri economici della società), l'affare fa contenti tutti. Elliot in primis, che rimane solo inizialmente con una quota di minoranza del 30% per garantire la transizione, ma che soprattutto ha visto rivalutare di quasi mezzo miliardo il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilè americano 2.0. Chiusa l'era del fondo Elliott, ieri è iniziato ufficialmente il nuovo corso targato RedBird. È il terzo cambio di mano societario in 5 anni ma il primo "reale" dopo l'addio di Berlusconi. Dopo la burrascosa parentesi legata al misterioso Yonghong Li, infatti, Elliott era subentrato per riscattare le inadempienze dei cinesi. RedBird invece, private equity appassionato di sport diretto dal manager Gerry Cardinale (ex partner di Goldman Sachs), ill'ha voluto davvero. Con una valutazione complessiva del club di oltre 1,3 miliardi (altissima per gli attuali parametri economici della società), l'affare fa contenti tutti. Elliot in primis, che rimaneinizialmente con una quota di minoranza del 30% per garantire la transizione, ma che soprattutto ha visto rivalutare di quasi mezzo miliardo il suo ...

