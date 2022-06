Milan, il punto sul mercato: piacciono Berardi e De Ketelaere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il mercato del Milan sarà certamente fra i più attivi della prossima estate: sul taccuino della dirigenza tanti nomi. Vediamo quali. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildelsarà certamente fra i più attivi della prossima estate: sul taccuino della dirigenza tanti nomi. Vediamo quali.

Advertising

AntoVitiello : #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste paro… - manu_99a : @biscione_blog Prima di cercare di provare un punto almeno cerca di ricordarti se stai dicendo una cazzata o no per… - MarcoTroiano8 : RT @milanismoit: ?? IL PUNTO SUL MERCATO L'esperto di mercato di Sky Sport @DiMarzio ha fatto il punto sui movimenti in entrata di Casa Mi… - Luxgraph : Milan, il mercato con RedBird: il punto. Da Botman e Origi a De Ketelaere #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - wazzaCN : la forza del Milan di quest’anno è proprio stata non aver investito chissà quali somme e fatto cerchio tra quelli r… -