Milan | il nuovo corso è già iniziato | i 4 punti per tornare tra le big

Advertising

Gazzetta_it : Il sindaco di Sesto: 'Vi racconto la visita di Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo stadio del #Milan' - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - DiMarzio : Le parole del nuovo proprietario del #Milan #Cardinale - JoseNCF : RT @Gazzetta_it: Da Origi a Lang, da Zaniolo a Bremer: ecco gli obiettivi del nuovo Milan #Calciomercato - PianetaMilan : .@acmilan, il nuovo corso è già iniziato: i 4 punti per tornare tra le big #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Iltargato RedBird potrebbe ripartire da un vecchio pupillo della dirigenza rossonera. Non solo Zaniolo sul taccuino di Maldini e Massara . Infatti, secondo quanto riportato dalla versione ...Cardinale sarà unFelice Riva, che scappò in Libano, dove rimase per anni allo scopo di sfuggire alla giustizia O si rivelerà un manager illuminato che rivenderà ila un prezzo ancora ...RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan. Oggi (ieri, ndr) Paolo Maldini ha parlato con Gerry Cardinale. Si sono ...Cardinale sarà un nuovo Felice Riva, che scappò in Libano, dove rimase per anni allo scopo di sfuggire alla giustizia O si rivelerà un manager illuminato che rivenderà il Milan a un prezzo ancora più ...