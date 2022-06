Milan, il fioretto di Pioli dopo lo scudetto: va in bici da Parma fino al Passo della Cisa (Di giovedì 2 giugno 2022) Detto fatto. Uno scudetto con il Milan vale tutto, anche una pedalata in bici, in salita, tra le montagne. Un fioretto fatto in piena corsa per il titolo e che Stefano Pioli ha deciso di mantenere. ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Detto fatto. Unocon ilvale tutto, anche una pedalata in, in salita, tra le montagne. Unfatto in piena corsa per il titolo e che Stefanoha deciso di mantenere. ...

