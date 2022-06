Milan, colpo al cuore dei tifosi: "Pronti a sacrificarlo", chi sta per lasciare il rossonero (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Milan passa a RedBird e sogna sul calciomercato. Dopo lo scudetto, nelle ultime ore si sono fatti due nomi pesantissimi: quello di Nicolò Zaniolo e quello di Mario Gotze. Ma il mercato, ovviamente, non è soltanto in ingresso. Qualcuno deve andarsene, qualche nome della squadra di uno scudetto indimenticabile verrà per forza di cose sacrificato. Come è noto, si parla di Alexis Saelemaekers, che il Milan vuole inserire nell'affare per Zaniolo, oltre a 25-30 milioni di euro. Per ora, sul belga, è piovuto il "no" di Josè Mourinho, a caccia di giocatori con caratteristiche differenti. Alexis viene valutato ora circa 20 milioni di euro e, in ogni caso, potrebbe cambiare maglia in estate permettendo al Milan di mettere a punto una pesante plusvalenza. Ma c'è un altro nome che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilpassa a RedBird e sogna sul calciomercato. Dopo lo scudetto, nelle ultime ore si sono fatti due nomi pesantissimi: quello di Nicolò Zaniolo e quello di Mario Gotze. Ma il mercato, ovviamente, non è soltanto in ingresso. Qualcuno deve andarsene, qualche nome della squadra di uno scudetto indimenticabile verrà per forza di cose sacrificato. Come è noto, si parla di Alexis Saelemaekers, che ilvuole inserire nell'affare per Zaniolo, oltre a 25-30 milioni di euro. Per ora, sul belga, è piovuto il "no" di Josè Mourinho, a caccia di giocatori con caratteristiche differenti. Alexis viene valutato ora circa 20 milioni di euro e, in ogni caso, potrebbe cambiare maglia in estate permettendo aldi mettere a punto una pesante plusvalenza. Ma c'è un altro nome che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe ...

